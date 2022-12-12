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Степанида Спиридонова

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Место рождения

Полевые Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Муж

Вычислено 1780 г.р.

Дети

Вычислено 1803 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Спиридон Михайлов

Мать: Прасковья Кондратьева

Полевые Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1794

Муж: Астафий Григорьев

Это 2-й брак Астафия Григорьева. Первый был в 1792 г. с Матроной Ивановой
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Марфа Астафьева

Отец ребёнка: Астафий Григорьев

Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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