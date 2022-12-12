Степанида Спиридонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Спиридон Михайлов
Мать: Прасковья Кондратьева
Бракосочетание
До 1794
Муж: Астафий Григорьев
Это 2-й брак Астафия Григорьева. Первый был в 1792 г. с Матроной Ивановой
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Марфа Астафьева
Отец ребёнка: Астафий Григорьев
Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно