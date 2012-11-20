Тулисова (Красильникова) Елизавета Симоновна 30.10.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тулисова (Красильникова) Елизавета Симоновна

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Место рождения

Пичеуры, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

30.10.1918

Дата смерти

20.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1918

Отец: Красильников Симон

Мать: не указана

Пичеуры, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулисов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Тулисов Василий Семёнович

Пичеуры, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулисов Василий Семёнович

Пичеуры, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авакумушкин Иван

Пичеуры, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.07.1939

Дочь: Козенцева (Авакумушкина) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Авакумушкин Иван

Пичеуры, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
03.01.1948

Сын: Тулисов Станислав Васильевич

Отец ребёнка: Тулисов Василий Семёнович

Пичеуры, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
20.11.2012
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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