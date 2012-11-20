Тулисова (Красильникова) Елизавета Симоновна
Место рождения
Дата рождения30.10.1918
Дата смерти20.11.2012
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1918
Отец: Красильников Симон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулисов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Тулисов Василий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авакумушкин Иван
Рождение ребёнка
20.07.1939
Дочь: Козенцева (Авакумушкина) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Авакумушкин Иван
Рождение ребёнка
03.01.1948
Сын: Тулисов Станислав Васильевич
Отец ребёнка: Тулисов Василий Семёнович
Смерть
20.11.2012
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область