Тулисов Василий Семёнович
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Тулисов Семён
Рождение ребёнка
03.01.1948
Сын: Тулисов Станислав Васильевич
Мать ребёнка: Тулисова Елизавета Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулисов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Тулисова Елизавета Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно