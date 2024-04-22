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Тулисов Василий Семёнович

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Место рождения

Пичеуры, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Тулисов Семён

Мать: не указана

Пичеуры, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
03.01.1948

Сын: Тулисов Станислав Васильевич

Мать ребёнка: Тулисова Елизавета Семёновна

Пичеуры, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулисов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Тулисова Елизавета Семёновна

Пичеуры, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулисова Елизавета Семёновна

Пичеуры, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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