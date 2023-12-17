Тулисов Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулисов Станислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1971

Сын: Тулисов Евгений Станиславович

Мать ребёнка: Тулисова Татьяна Егоровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тулисова Наталья Станиславовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулисов Михаил Станиславович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулисова Татьяна Егоровна

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