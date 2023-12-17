Тулисов Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1971
Сын: Тулисов Евгений Станиславович
Мать ребёнка: Тулисова Татьяна Егоровна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тулисова Наталья Станиславовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулисов Михаил Станиславович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно