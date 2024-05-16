Красильников Симон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Красильников Симон

Место рождения

Пичеуры, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пичеуры, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сивова (Красильникова) Екатерина Симоновна

Мать ребёнка: не указана

Пичеуры, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
30.10.1918

Дочь: Тулисова (Красильникова) Елизавета Симоновна

Мать ребёнка: не указана

Пичеуры, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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