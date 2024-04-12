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Некрасов Дмитрий Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.09.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1828

Отец: Некрасов Иван Михеев

Мать: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.01.1852

Жена: Некрасова Праскева Емельянова

Рождение ребёнка
03.01.1855

Сын: Некрасов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Емельянова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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