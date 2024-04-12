Некрасов Дмитрий Иванов
Место рождения
Дата рождения15.09.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1828
Отец: Некрасов Иван Михеев
Мать: Некрасова Анна Иванова
Бракосочетание
15.01.1852
Рождение ребёнка
03.01.1855
Сын: Некрасов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Емельянова
Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно