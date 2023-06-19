Некрасова (Струнина) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Струнина) Анна Иванова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1860

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1826

Дочь: Волоскова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Михеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
15.09.1828

Сын: Некрасов Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Некрасов Иван Михеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.01.1835

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Михеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.03.1837

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Михеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1838

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Михеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.08.1842

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Михеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дадыкина Александра Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Михеев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1860
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область