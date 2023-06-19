Некрасова (Струнина) Анна Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1826
Дочь: Волоскова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Михеев
Рождение ребёнка
15.09.1828
Отец ребёнка: Некрасов Иван Михеев
Рождение ребёнка
16.01.1835
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Михеев
Рождение ребёнка
02.03.1837
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Михеев
Рождение ребёнка
04.11.1838
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Михеев
Рождение ребёнка
22.08.1842
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Михеев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дадыкина Александра Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрасов Иван Михеев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1860