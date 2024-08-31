(Башенина) Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти17.08.1914 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
1845
Ревизская сказка 1858 года апреля тринадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.323/об. Мужской пол. Мещане. Феоктистъ Леонтьевъ Башенинъ. Причислен купеческого звания в 1856 г. Возраст не у... Показать все
Восприемник
05.04.1862
Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти жителей Оренбургского уезда: станиц: Донецкая, Переволоцкая, Татищевская за 1862 г. В метрической книге Михайло-Архангельской церкви Оре... Показать все
Восприемник
01.01.1863 ст.
Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти жителей Оренбургского уезда: станиц: Переволоцкая, Татищевская за 1863 г. В метрической книге Михайло-Архангельской церкви Оренбургской ... Показать все
Восприемник
01.08.1863 ст.
Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти жителей Оренбургского уезда: станиц: Донецкая, Переволоцкая, Татищевская за 1863 г. В метрической книге Михайло-Архангельской церкви Оре... Показать все
Восприемник
17.04.1866 ст.
Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти жителей Оренбургской губернии: города Илецк (Илек) за 1866 г. (1 января 1866 — 31 декабря 1866). В метрической книге церкви Оренбургской ... Показать все
Восприемник
15.08.1868 ст.
Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти жителей Оренбургской губернии: города Илецк (Илек) за 1868 г. (1 января 1868 — 31 декабря 1868) Страница 101/об.
Восприемник
24.10.1868 ст.
Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти жителей Оренбургской губернии: города Илецк (Илек) за 1868 г. (1 января 1868 — 31 декабря 1868) Страница 126/об.
Восприемник
17.09.1877 ст.
Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти жителей Оренбургской губернии: города Илецк (Илек) за 1876-1877 гг. (1 января 1876 — 31 декабря 1877) https://yandex.ru/archive/catalog/7... Показать все
Смерть
17.08.1914 ст.
Вятской губерніи, мѣщанская дѣвица города Сарапула Екатерина Іяковлева Башенина. Умерла в 69 лет от чахотки (Туберкулез). Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей города ... Показать все
Похороны
19.08.1914 ст.
Похоронена на Карачеганакском приходском кладбище. Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей города Илека (Николаевская церковь); посёлка Кинделинский (Введенская церковь -... Показать все
Упоминание
08.08.2024
30.12.1862 года в ст.Татищевская родилась Башенина Евгения Яковлевна. Родители: Башенин Яков Феоктистович и Башенина Татьяна Алексеевна. Восприемники: Сарапульскія мѣщане Виссаріонъ Яковлевъ и девица... Показать все
Упоминание
09.08.2024
09.04.1866 г. родился Башенин Николай Яковлевич. Родители: Башенин Яков Феоктистович и Башенина Татьяна Алексеевна. Восприемники: Тамбовской губернии гор. Кадом мещанин Яковъ Ильин Безсоновъ и девица ... Показать все
Упоминание
09.08.2024
Башенин Виссарион Яковлевич и его сестра Башенина Екатерина Яковлевна – восприемники казачки Пашковой Марфы Игнатьевны из станицы Татищевская. Подробней: https://vladimirpelevin35.blogspot.com/2024/08... Показать все
Упоминание
15.08.2024
Башенин Виссарион Яковлевич и его сестра Башенина Екатерина Яковлевна – восприемники казака Безсонова Василия Ивановича из станицы Татищевская. Источник: https://vladimirpelevin35.blogspot.com/2024/08... Показать все