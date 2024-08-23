(Башенина) Любовь Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
1849
Ревизская сказка 1858 года апреля тринадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.323/об. Мужской пол. Мещане. Феоктистъ Леонтьевъ Башенинъ. Причислен купеческого звания в 1856 г. Возраст не у... Показать все
Восприемник
15.08.1868 ст.
Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти жителей Оренбургской губернии: города Илецк (Илек) за 1868 г. ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №11, стр. 103
Восприемник
24.10.1868 ст.
Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти жителей Оренбургской губернии: города Илецк (Илек) за 1868 г. ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №11, стр. 128
Смерть
Неизвестно