(Башенина) Любовь Яковлевна 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Башенина) Любовь Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Башенин Яков Феоктистович

Мать: Башенина Татьяна Алексеевна

Ревизская сказка 1858 года апреля тринадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.323/об. Мужской пол. Мещане. Феоктистъ Леонтьевъ Башенинъ. Причислен купеческого звания в 1856 г. Возраст не у... Показать все
Восприемник
15.08.1868 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти жителей Оренбургской губернии: города Илецк (Илек) за 1868 г. ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №11, стр. 103
Восприемник
24.10.1868 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти жителей Оренбургской губернии: города Илецк (Илек) за 1868 г. ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №11, стр. 128
Смерть
Неизвестно

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