Башенин Виссарион Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1847
Ревизская сказка 1858 года апреля тринадцатого дня города Сарапула Вятской губернии. стр.323/об. Мужской пол. Мещане. Феоктистъ Леонтьевъ Башенинъ. Причислен купеческого звания в 1856 г. Возраст не у... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
05.04.1862 ст.
Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти жителей Оренбургского уезда: станиц: Донецкая, Переволоцкая, Татищевская за 1862 г. В метрической книге Михайло-Архангельской церкви Оре... Показать все
Восприемник
01.01.1863 ст.
Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти жителей Оренбургского уезда: станиц: Переволоцкая, Татищевская за 1863 г. В метрической книге Михайло-Архангельской церкви Оренбургской ... Показать все
Восприемник
01.08.1863 ст.
Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти жителей Оренбургского уезда: станиц: Донецкая, Переволоцкая, Татищевская за 1863 г. В метрической книге Михайло-Архангельской церкви Оре... Показать все
Восприемник
24.10.1868 ст.
Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти жителей Оренбургской губернии: города Илецк (Илек) за 1868 г. (1 января 1868 — 31 декабря 1868) Страница 126/об.
Рождение ребёнка
08.11.1875 ст.
Сын: Башенин Михаил Виссарионович
Мать ребёнка: Башенина Ульяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
07.09.1877 ст.
Сын: Башенин Иван (Иоаннъ) Виссарионович
Мать ребёнка: Башенина Ульяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
15.04.1879 ст.
Сын: Башенин Василий Виссарионович
Мать ребёнка: Башенина Ульяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
14.08.1881 ст.
Сын: Башенин Андрей Виссарионович
Мать ребёнка: Башенина Ульяна Леонтьевна
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти села Исаево за 1881 г. (1 января 1881 — 31 декабря 1881). ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №407, стр. 59
Рождение ребёнка
1883
Сын: Башенин Иван Виссарионович
Мать ребёнка: Башенина Ульяна Леонтьевна
Гурьев. Гурьевский уезд Уральской области Российской империи. Область образована указом Императора Александра II от 21 октября (2 ноября) 1868 года и существовавала до 1920 года. Включала земли Уральс... Показать все
Восприемник
21.05.1887 ст.
Метрическая книга Введенско-Богородицкой церкви о рождении, бракосочетании и смерти жителей Илецкого городка за 1887 г. (1 января 1887 — 31 декабря 1887) ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, о... Показать все
Упоминание
08.08.2024
30.12.1862 года в ст.Татищевская родилась Башенина Евгения Яковлевна. Родители: Башенин Яков Феоктистович и Башенина Татьяна Алексеевна. Восприемники: Сарапульскія мѣщане Виссаріонъ Яковлевъ и девица... Показать все
Упоминание
09.08.2024
Башенин Виссарион Яковлевич и его сестра Башенина Екатерина Яковлевна – восприемники казачки Пашковой Марфы Игнатьевны из станицы Татищевская. Подробней: https://vladimirpelevin35.blogspot.com/2024/08... Показать все
Упоминание
15.08.2024
Башенин Виссарион Яковлевич и его сестра Башенина Екатерина Яковлевна – восприемники казака Безсонова Василия Ивановича из станицы Татищевская. Источник: https://vladimirpelevin35.blogspot.com/2024/08... Показать все
Смерть
Неизвестно