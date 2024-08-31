Башенина Ульяна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти07.08.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1875 ст.
Сын: Башенин Михаил Виссарионович
Отец ребёнка: Башенин Виссарион Яковлевич
Рождение ребёнка
07.09.1877 ст.
Сын: Башенин Иван (Иоаннъ) Виссарионович
Отец ребёнка: Башенин Виссарион Яковлевич
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.04.1879 ст.
Сын: Башенин Василий Виссарионович
Отец ребёнка: Башенин Виссарион Яковлевич
Рождение ребёнка
14.08.1881 ст.
Сын: Башенин Андрей Виссарионович
Отец ребёнка: Башенин Виссарион Яковлевич
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти села Исаево за 1881 г. (1 января 1881 — 31 декабря 1881). ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №407, стр. 59
Рождение ребёнка
1883
Сын: Башенин Иван Виссарионович
Отец ребёнка: Башенин Виссарион Яковлевич
Гурьев. Гурьевский уезд Уральской области Российской империи. Область образована указом Императора Александра II от 21 октября (2 ноября) 1868 года и существовавала до 1920 года. Включала земли Уральс... Показать все
Смерть
07.08.1892 ст.