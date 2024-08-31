Башенина Ульяна Леонтьевна 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Башенина Ульяна Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

07.08.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башенин Виссарион Яковлевич

Рождение ребёнка
08.11.1875 ст.

Сын: Башенин Михаил Виссарионович

Отец ребёнка: Башенин Виссарион Яковлевич

Рождение ребёнка
07.09.1877 ст.

Сын: Башенин Иван (Иоаннъ) Виссарионович

Отец ребёнка: Башенин Виссарион Яковлевич

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.04.1879 ст.

Сын: Башенин Василий Виссарионович

Отец ребёнка: Башенин Виссарион Яковлевич

Рождение ребёнка
14.08.1881 ст.

Сын: Башенин Андрей Виссарионович

Отец ребёнка: Башенин Виссарион Яковлевич

Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти села Исаево за 1881 г. (1 января 1881 — 31 декабря 1881). ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №407, стр. 59
Рождение ребёнка
1883

Сын: Башенин Иван Виссарионович

Отец ребёнка: Башенин Виссарион Яковлевич

Гурьев. Гурьевский уезд Уральской области Российской империи. Область образована указом Императора Александра II от 21 октября (2 ноября) 1868 года и существовавала до 1920 года. Включала земли Уральс... Показать все
Смерть
07.08.1892 ст.

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