Спасская (Корниенко) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения23.01.1937
Дата смерти22.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1937
Бракосочетание
11.08.1957
Муж: не указан
Рождение ребёнка
11.08.1958
Дочь: Спасская Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Спасский Виктор Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Раскройшица, ткачиха в ДОКЕ
Смерть
22.01.2016
Похороны
23.01.2016