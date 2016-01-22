Спасская (Корниенко) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасская (Корниенко) Александра Григорьевна

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Место рождения

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

23.01.1937

Дата смерти

22.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1937

Отец: Корниенко Григорий Михайлович

Мать: Корниенко Наталья Степановна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
11.08.1957

Муж: не указан

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1958

Дочь: Спасская Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Спасский Виктор Иванович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
Раскройшица, ткачиха в ДОКЕ
Смерть
22.01.2016
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
23.01.2016
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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