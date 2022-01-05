Спасский Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения14.11.1933
Дата смерти05.01.2022
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1933
Военная служба
С 1953 по 1957
г. Сухуми Абхазия, г. Кутаиси Азербайджан, г. Овруч Украина
Бракосочетание
11.08.1957
Жена: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1958
Дочь: Спасская Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Спасская Александра Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец в ДОКЕ
Место жительства
Неизвестно
ул. 23 Декабря д.56
Образование
Неизвестно
7классов
Смерть
05.01.2022