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Спасский Виктор Иванович

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.11.1933

Дата смерти

05.01.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1933

Отец: Спасский Иван Михайлович

Мать: Спасская Матрёна Трофимовна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
С 1953 по 1957
г. Сухуми Абхазия, г. Кутаиси Азербайджан, г. Овруч Украина
Бракосочетание
11.08.1957

Жена: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1958

Дочь: Спасская Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Спасская Александра Григорьевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
кузнец в ДОКЕ
Место жительства
Неизвестно
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
ул. 23 Декабря д.56
Образование
Неизвестно
7классов
Смерть
05.01.2022
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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