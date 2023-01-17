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Спасский Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

31.12.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Спасский Михаил

Мать: Спасская Татьяна

Украина, Луганская область
Военная служба
С 1929 по 1931
Одесса, Одеська область
Бракосочетание
18.02.1933

Жена: Спасская Матрёна Трофимовна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
18.02.1933

Жена: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.11.1933

Сын: Спасский Виктор Иванович

Мать ребёнка: Спасская Матрёна Трофимовна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
улица Саши Могильниченко, 58, улица 23 декабря д.56
Смерть
31.12.1939
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Пневмония
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