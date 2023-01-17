Спасский Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти31.12.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Спасский Михаил
Мать: Спасская Татьяна
Украина, Луганская область
Военная служба
С 1929 по 1931
Одесса, Одеська область
Бракосочетание
18.02.1933
Бракосочетание
18.02.1933
Жена: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1933
Мать ребёнка: Спасская Матрёна Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
улица Саши Могильниченко, 58, улица 23 декабря д.56
Смерть
31.12.1939
Пневмония