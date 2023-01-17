Корниенко (Колбасина) Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко (Колбасина) Наталья Степановна

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Место рождения

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

25.08.1911 ст.

Дата смерти

31.12.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1911 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.01.1937

Дочь: Спасская Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Корниенко Григорий Михайлович

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Воронцовка, ул. Мира д.
Смерть
31.12.1993
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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