Корниенко (Колбасина) Наталья Степановна
Место рождения
Дата рождения25.08.1911 ст.
Дата смерти31.12.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1911 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1937
Дочь: Спасская Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Корниенко Григорий Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Воронцовка, ул. Мира д.
Смерть
31.12.1993
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область