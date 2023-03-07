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Аблезин Никита Иванов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Аблезин Иван Никитин

Мать: Аблезина Ирина Еремеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Аблезин Федор Никитин

Мать ребёнка: Аблезина Федосья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Авдотья Никитина

Мать ребёнка: Аблезина Федосья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: Аблезина Федосья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Аблезин Кузьма Никитин

Мать ребёнка: Аблезина Федосья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Аблезин Дмитрий Никитин

Мать ребёнка: Аблезина Федосья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Аграфена Никитина

Мать ребёнка: Аблезина Федосья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Татьяна Никитина

Мать ребёнка: Аблезина Федосья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аблезина Федосья

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
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