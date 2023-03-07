Аблезин Никита Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Аблезин Иван Никитин
Мать: Аблезина Ирина Еремеева
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Аблезина Федосья
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Авдотья Никитина
Мать ребёнка: Аблезина Федосья
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: Аблезина Федосья
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Аблезина Федосья
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Аблезина Федосья
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Аграфена Никитина
Мать ребёнка: Аблезина Федосья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Татьяна Никитина
Мать ребёнка: Аблезина Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аблезина Федосья
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834