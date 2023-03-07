Аблезина Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Аблезин Никита Иванов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Авдотья Никитина
Отец ребёнка: Аблезин Никита Иванов
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Анна Никитина
Отец ребёнка: Аблезин Никита Иванов
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Аблезин Никита Иванов
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Аблезин Никита Иванов
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Аграфена Никитина
Отец ребёнка: Аблезин Никита Иванов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Татьяна Никитина
Отец ребёнка: Аблезин Никита Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834