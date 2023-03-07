Аблезина Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблезина Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Аблезин Федор Никитин

Отец ребёнка: Аблезин Никита Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Авдотья Никитина

Отец ребёнка: Аблезин Никита Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Аблезин Никита Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Аблезин Кузьма Никитин

Отец ребёнка: Аблезин Никита Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Аблезин Дмитрий Никитин

Отец ребёнка: Аблезин Никита Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Аграфена Никитина

Отец ребёнка: Аблезин Никита Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Татьяна Никитина

Отец ребёнка: Аблезин Никита Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аблезин Никита Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
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