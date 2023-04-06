Аблезин Иван Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Аблезин Никита Иванов
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Аблезин Яков Иванов
Мать ребёнка: Аблезина Ирина Еремеева
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: Аблезина Ирина Еремеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аблезина Ирина Еремеева
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1813