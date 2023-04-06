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Аблезин Иван Никитин

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

Около 1708 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Жена

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Аблезин Никита Иванов

Мать: Аблезина Марья Герасимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Аблезин Яков Иванов

Мать ребёнка: Аблезина Ирина Еремеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Аблезин Никита Иванов

Мать ребёнка: Аблезина Ирина Еремеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аблезина Ирина Еремеева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1813
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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