Аблезин Никита Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1708
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Аблезин Иосиф (Осип) Никитин
Мать ребёнка: Аблезина Марья Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: Аблезина Марья Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Екатерина Никитина
Мать ребёнка: Аблезина Марья Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Аблезин Иван Никитин
Мать ребёнка: Аблезина Марья Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Аблезина Марья Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Аблезина Марья Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762