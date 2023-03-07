Аблезин Никита Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблезин Никита Иванов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Аблезин Иосиф (Осип) Никитин

Мать ребёнка: Аблезина Марья Герасимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Аблезин Тимофей Никитин

Мать ребёнка: Аблезина Марья Герасимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Екатерина Никитина

Мать ребёнка: Аблезина Марья Герасимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Аблезин Иван Никитин

Мать ребёнка: Аблезина Марья Герасимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Аблезин Василий Никитин

Мать ребёнка: Аблезина Марья Герасимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Аблезин Федот Никитин

Мать ребёнка: Аблезина Марья Герасимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аблезина Марья Герасимова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762
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