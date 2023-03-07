Аблезина Ирина Еремеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиПосле 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Аблезин Яков Иванов
Отец ребёнка: Аблезин Иван Никитин
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Аблезин Иван Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аблезин Иван Никитин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1779