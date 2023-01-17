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Ширинкин Валентин Иванович

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Место рождения

Оханск, Оханский, Пермский край

Дата рождения

26.02.1919

Дата смерти

?.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Оханск, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
04.02.1957

Дочь: Ваганова Антонида Валентиновна

Мать ребёнка: Ширинкина Екатерина Иосифовна

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
04.02.1957

Дочь: Мусихина Надежда Валентиновна

Мать ребёнка: Ширинкина Екатерина Иосифовна

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширинкина Екатерина Иосифовна

Смерть
?.07.1988
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