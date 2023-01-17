Ширинкин Валентин Иванович
Место рождения
Дата рождения26.02.1919
Дата смерти?.07.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1957
Дочь: Ваганова Антонида Валентиновна
Мать ребёнка: Ширинкина Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
04.02.1957
Дочь: Мусихина Надежда Валентиновна
Мать ребёнка: Ширинкина Екатерина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1988