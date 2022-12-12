Ваганова (Ширинкина) Антонида Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганова (Ширинкина) Антонида Валентиновна

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Место рождения

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край

Дата рождения

04.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1957

Отец: Ширинкин Валентин Иванович

Мать: Ширинкина Екатерина Иосифовна

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Бракосочетание
11.09.1976

Муж: Ваганов Николай Григорьевич

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
06.06.1978

Дочь: Ваганова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Ваганов Николай Григорьевич

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
14.04.1980

Сын: Ваганов Илья Николаевич

Отец ребёнка: Ваганов Николай Григорьевич

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
28.06.1986

Сын: Ваганов Денис Николаевич

Отец ребёнка: Ваганов Николай Григорьевич

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
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