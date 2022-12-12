Ваганова (Ширинкина) Антонида Валентиновна
Место рождения
Дата рождения04.02.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1957
Бракосочетание
11.09.1976
Рождение ребёнка
06.06.1978
Дочь: Ваганова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Ваганов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
14.04.1980
Отец ребёнка: Ваганов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
28.06.1986
Отец ребёнка: Ваганов Николай Григорьевич