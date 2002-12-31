Ширинкина (Ветлужская) Екатерина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения24.12.1019
Дата смерти31.12.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1019
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1957
Дочь: Ваганова Антонида Валентиновна
Отец ребёнка: Ширинкин Валентин Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1957
Дочь: Мусихина Надежда Валентиновна
Отец ребёнка: Ширинкин Валентин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.2002