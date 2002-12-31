Ширинкина (Ветлужская) Екатерина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширинкина (Ветлужская) Екатерина Иосифовна

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Место рождения

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

24.12.1019

Дата смерти

31.12.2002

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1019

Отец: не указан

Мать: не указана

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.02.1957

Дочь: Ваганова Антонида Валентиновна

Отец ребёнка: Ширинкин Валентин Иванович

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
04.02.1957

Дочь: Мусихина Надежда Валентиновна

Отец ребёнка: Ширинкин Валентин Иванович

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширинкин Валентин Иванович

Смерть
31.12.2002
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
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