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Мусихина (Ширинкина) Надежда Валентиновна
Мусихина (Ширинкина) Надежда Валентиновна
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Место рождения
Краснокамск
, Краснокамский, Пермский край
Дата рождения
04.02.1957
Пол
Женский
Отец
Ширинкин Валентин Иванович
1919 г.р.
Мать
Ширинкина (Ветлужская) Екатерина Иосифовна
1019 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1957
Отец:
Ширинкин Валентин Иванович
Мать:
Ширинкина Екатерина Иосифовна
Краснокамск
, Краснокамский, Пермский край
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