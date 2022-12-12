Мусихина (Ширинкина) Надежда Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина (Ширинкина) Надежда Валентиновна

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Место рождения

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край

Дата рождения

04.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1957

Отец: Ширинкин Валентин Иванович

Мать: Ширинкина Екатерина Иосифовна

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
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