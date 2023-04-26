Оболенская (Наумова) Анна Николаевна
женский, родилась 05.06.1847
умерла Неизвестно
ОтецНаумов Николай Павлович31.12.1795 г.р.
МатьНаумова (Голицына) Анна Петровна26.11.1809 г.р.
Супруги
Оболенский Андрей Григорьевич24.10.1843 г.р.
Дети
Оболенский Алексей Андреевич10.01.1870 г.р.
Оболенский Андрей Андреевич16.06.1871 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1847
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1870
Сын: Оболенский Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Григорьевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.06.1871
Сын: Оболенский Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Григорьевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Бромлей (Оболенская) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Оболенская Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Оболенская Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Григорьевич
Смерть
Неизвестно