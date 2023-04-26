Оболенская (Наумова) Анна Николаевна 05.06.1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Оболенская (Наумова) Анна Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 05.06.1847

умерла Неизвестно

Отец
Наумов Николай Павлович31.12.1795 г.р.
Мать
Наумова (Голицына) Анна Петровна26.11.1809 г.р.
Супруги
Оболенский Андрей Григорьевич24.10.1843 г.р.
Дети
Оболенский Алексей Андреевич10.01.1870 г.р.
Оболенский Андрей Андреевич16.06.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1847

Отец: Наумов Николай Павлович

Мать: Наумова (Голицына) Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оболенский Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
10.01.1870

Сын: Оболенский Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
16.06.1871

Сын: Оболенский Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Бромлей (Оболенская) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Оболенская Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Оболенская Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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