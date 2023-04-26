Оболенский Алексей Андреевич
мужской, родился 10.01.1870, Москва, город федерального значения Москва
умер 1914
МатьОболенская (Наумова) Анна Николаевна05.06.1847 г.р.
ОтецОболенский Андрей Григорьевич24.10.1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1870
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
С 07.01.1900 по 1912
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1914