Оболенский Алексей Андреевич 10.01.1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Оболенский Алексей Андреевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 10.01.1870, Москва, город федерального значения Москва

умер 1914

Мать
Оболенская (Наумова) Анна Николаевна05.06.1847 г.р.
Отец
Оболенский Андрей Григорьевич24.10.1843 г.р.
Супруги
Оболенская (Мамонтова) Анна Викентьевна1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1870

Отец: Оболенский Андрей Григорьевич

Мать: Оболенская (Наумова) Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
С 07.01.1900 по 1912

Жена: Оболенская (Мамонтова) Анна Викентьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia (Россия) ЦГИА СПб. Ф.19. О.127. Д.982

Смерть
1914

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