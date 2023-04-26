Оболенский Андрей Андреевич 16.06.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Оболенский Андрей Андреевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 16.06.1871, Москва, город федерального значения Москва

умер 17.06.1871, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Оболенская (Наумова) Анна Николаевна05.06.1847 г.р.
Отец
Оболенский Андрей Григорьевич24.10.1843 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1871

Отец: Оболенский Андрей Григорьевич

Мать: Оболенская (Наумова) Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
17.06.1871
Москва, город федерального значения Москва

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