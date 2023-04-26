Оболенский Андрей Андреевич
мужской, родился 16.06.1871, Москва, город федерального значения Москва
умер 17.06.1871, Москва, город федерального значения Москва
МатьОболенская (Наумова) Анна Николаевна05.06.1847 г.р.
ОтецОболенский Андрей Григорьевич24.10.1843 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1871
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.06.1871
Москва, город федерального значения Москва