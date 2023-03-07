Щеулов (однодворец) Семен (Агафонович)
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1836
Сын: Щеулов (однодворец) Иван Семенович
Мать ребёнка: Щеулова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Белова Феоктиста Щеулова
Мать ребёнка: Щеулова Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щеулова Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно