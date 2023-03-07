Щеулов (однодворец) Семен (Агафонович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеулов (однодворец) Семен (Агафонович)

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Щеулов (однодворец) Агафон Савинович

Мать: Щеулова Евдокия

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Щеулов (однодворец) Иван Семенович

Мать ребёнка: Щеулова Анна Семеновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Белова Феоктиста Щеулова

Мать ребёнка: Щеулова Анна Семеновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеулова Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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