Щеулов (однодворец) Агафон Савинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеулов (однодворец) Агафон Савинович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щеулов (однодворец) Савин Родионович

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Щеулов (однодворец) Федор Агафонович

Мать ребёнка: Щеулова Евдокия

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Щеулов (однодворец) Семен (Агафонович)

Мать ребёнка: Щеулова Евдокия

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеулова Евдокия

Смерть
До 1834
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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