Щеулов (однодворец) Агафон Савинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щеулов (однодворец) Савин Родионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Щеулов (однодворец) Федор Агафонович
Мать ребёнка: Щеулова Евдокия
Рождение ребёнка
1814
Сын: Щеулов (однодворец) Семен (Агафонович)
Мать ребёнка: Щеулова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щеулова Евдокия
Смерть
До 1834