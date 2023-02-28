Щеулов (однодворец) Федор Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеулов (однодворец) Федор Агафонович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1808

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Щеулов (однодворец) Агафон Савинович

Мать: Щеулова Евдокия

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Щеулов (однодворец) Григорий Федорович

Мать ребёнка: Щеулова Агриппина Васильевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Щеулов (однодворец) Иван Федорович

Мать ребёнка: Щеулова Агриппина Васильевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Щеулова Агриппина Васильевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеулова Агриппина Васильевна

Смерть
1846
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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