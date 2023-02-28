Щеулов (однодворец) Федор Агафонович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти1846
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1831
Сын: Щеулов (однодворец) Григорий Федорович
Мать ребёнка: Щеулова Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Щеулов (однодворец) Иван Федорович
Мать ребёнка: Щеулова Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Щеулова Агриппина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1846