Щеулова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеулова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Щеулов (однодворец) Федор Агафонович

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Агафон Савинович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Щеулов (однодворец) Семен (Агафонович)

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Агафон Савинович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеулов (однодворец) Агафон Савинович

Смерть
До 1834
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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