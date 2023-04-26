Щеулова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Щеулов (однодворец) Федор Агафонович
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Агафон Савинович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Щеулов (однодворец) Семен (Агафонович)
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Агафон Савинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1834