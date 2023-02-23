Щеулова Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеулова Агриппина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Щеулов (однодворец) Григорий Федорович

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Федор Агафонович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Щеулов (однодворец) Иван Федорович

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Федор Агафонович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Федор Агафонович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеулов (однодворец) Федор Агафонович

Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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