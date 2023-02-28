Щеулов (однодворец) Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеулов (однодворец) Иван Семенович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Щеулов (однодворец) Семен (Агафонович)

Мать: Щеулова Анна Семеновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1867

Дочь: Ляхова Акилина Щеулова

Мать ребёнка: Щеулова Марфа Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1869

Сын: Щеулов (однодворец) Матвей Иванович

Мать ребёнка: Щеулова Марфа Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеулова Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
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