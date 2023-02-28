Щеулов (однодворец) Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
02.06.1867
Дочь: Ляхова Акилина Щеулова
Мать ребёнка: Щеулова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1869
Сын: Щеулов (однодворец) Матвей Иванович
Мать ребёнка: Щеулова Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щеулова Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно