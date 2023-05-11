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Ляхова Акилина Щеулова

Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

02.06.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1867

Отец: Щеулов (однодворец) Иван Семенович

Мать: Щеулова Марфа Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
02.?.1884

Муж: Ляхов (мещанин) Василий Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1885

Сын: Ляхов (мещанин) Федор Васильевич

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Василий Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1888

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Василий Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1890

Сын: Ляхов Пмв Семен Васильевич

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Василий Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1899

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Василий Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1900

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Василий Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1902

Сын: Ляхов (мещанин) Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Василий Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1904

Сын: Ляхов (мещанин) Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Василий Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1906

Сын: Ляхов (мещанин) Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Василий Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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