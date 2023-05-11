Ляхова Акилина Щеулова
Место рождения
Дата рождения02.06.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1867
Бракосочетание
02.?.1884
Рождение ребёнка
20.09.1885
Сын: Ляхов (мещанин) Федор Васильевич
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
21.04.1888
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
25.08.1890
Сын: Ляхов Пмв Семен Васильевич
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
03.04.1899
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
13.05.1900
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
20.02.1902
Сын: Ляхов (мещанин) Иван Васильевич
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
11.02.1904
Сын: Ляхов (мещанин) Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.04.1906
Сын: Ляхов (мещанин) Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ляхов (мещанин) Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно