Щеулова Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеулова Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1867

Дочь: Ляхова Акилина Щеулова

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Иван Семенович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1869

Сын: Щеулов (однодворец) Матвей Иванович

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Иван Семенович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеулов (однодворец) Иван Семенович

Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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