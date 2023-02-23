Щеулова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1867
Дочь: Ляхова Акилина Щеулова
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Иван Семенович
Рождение ребёнка
01.08.1869
Сын: Щеулов (однодворец) Матвей Иванович
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно