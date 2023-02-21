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Мясников Виктор Васильевич
Мясников Виктор Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.03.1950
Пол
Мужской
Отец
Мясников Василий Михайлович
1921 г.р.
Мать
Антонова Дарья Андреевна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1950
Отец:
Мясников Василий Михайлович
Мать:
Антонова Дарья Андреевна
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