Антонова Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Дарья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1919

Дата смерти

09.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1919

Отец: Антонов Андрей

Мать: Мария Сергеевна

Бракосочетание
24.05.1943

Муж: Мясников Василий Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1950

Сын: Мясников Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Мясников Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясников Александр Васильевич

Отец ребёнка: Мясников Василий Михайлович

Смерть
09.06.1995
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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