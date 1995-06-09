Антонова Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1919
Дата смерти09.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1919
Отец: Антонов Андрей
Мать: Мария Сергеевна
Бракосочетание
24.05.1943
Рождение ребёнка
03.03.1950
Сын: Мясников Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Мясников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мясников Александр Васильевич
Отец ребёнка: Мясников Василий Михайлович
Смерть
09.06.1995