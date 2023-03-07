Мясникова (Будакова) Надежда Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1969
Сын: Мясников Владислав Викторович
Отец ребёнка: Мясников Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
08.09.1970
Сын: Мясников Валерий Викторович
Отец ребёнка: Мясников Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно