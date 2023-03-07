Мясникова (Будакова) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова (Будакова) Надежда Григорьевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1969

Сын: Мясников Владислав Викторович

Отец ребёнка: Мясников Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
08.09.1970

Сын: Мясников Валерий Викторович

Отец ребёнка: Мясников Виктор Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Виктор Васильевич

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