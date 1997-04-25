Мясников Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.06.1921
Дата смерти25.04.1997
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1921
Бракосочетание
24.05.1943
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Мясникова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
03.03.1950
Сын: Мясников Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Мясникова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
27.11.1951
Сын: Мясников Александр Васильевич
Мать ребёнка: Мясникова Дарья Андреевна
Смерть
25.04.1997