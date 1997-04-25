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Мясников Василий Михайлович

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Место рождения

Алешкино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.06.1921

Дата смерти

25.04.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1921

Отец: Мясников Михаил Иванович

Мать: Чистякова - Мясникова Елизавета Антоновна

Алешкино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
24.05.1943

Жена: Мясникова Дарья Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Мясникова Дарья Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1950

Сын: Мясников Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Мясникова Дарья Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.11.1951

Сын: Мясников Александр Васильевич

Мать ребёнка: Мясникова Дарья Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
25.04.1997
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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