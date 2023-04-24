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Пелагея Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самуил Федорович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Степан Самуилович

Отец ребёнка: Самуил Федорович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Абрам Самуилович

Отец ребёнка: Самуил Федорович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Маремьяна Самуиловна

Отец ребёнка: Самуил Федорович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Настасья Самуиловна

Отец ребёнка: Самуил Федорович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ольга Самуиловна

Отец ребёнка: Самуил Федорович

Смерть
Неизвестно

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