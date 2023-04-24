Пелагея Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самуил Федорович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Степан Самуилович
Отец ребёнка: Самуил Федорович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Абрам Самуилович
Отец ребёнка: Самуил Федорович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Маремьяна Самуиловна
Отец ребёнка: Самуил Федорович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Настасья Самуиловна
Отец ребёнка: Самуил Федорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ольга Самуиловна
Отец ребёнка: Самуил Федорович
Смерть
Неизвестно