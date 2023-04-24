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Степан Самуилович
Степан Самуилович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1836
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Самуил Федорович
1813 г.р.
Мать
Пелагея Федорова
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец:
Самуил Федорович
Мать:
Пелагея Федорова
Смерть
Неизвестно
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