Степан Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Самуилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Самуил Федорович

Мать: Пелагея Федорова

Смерть
Неизвестно