Самуил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Федор Иванович
Мать: Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Степан Самуилович
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Абрам Самуилович
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Маремьяна Самуиловна
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Настасья Самуиловна
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ольга Самуиловна
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Смерть
Неизвестно