Самуил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самуил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Федор Иванович

Мать: Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Федорова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Степан Самуилович

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Рождение ребёнка
1839

Сын: Абрам Самуилович

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Маремьяна Самуиловна

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Настасья Самуиловна

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ольга Самуиловна

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Смерть
Неизвестно

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