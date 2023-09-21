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Бардеев Филипп Егорович

Место рождения

Клюшниково, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

27.11.1880

Дата смерти

06.08.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1880

Отец: Бардеев Егор

Мать: не указана

Клюшниково, Дмитровский, Московская область
https://ya.ru/archive/search?text=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2&pageNum=9&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D0%B5&is_digitized=0&index=archive
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бардеева Анисия Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.09.1902

Дочь: Бардеева Софья Филипповна

Мать ребёнка: Бардеева Анисия Дмитриевна

Клюшниково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
25.11.1905

Сын: Бардеев Иван Филиппович

Мать ребёнка: Бардеева Анисия Дмитриевна

Клюшниково, Дмитровский, Московская область
https://ya.ru/archive/search?text=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2&pageNum=9&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D0%B5&is_digitized=0&index=archive
Смерть
06.08.1937
Куликово, Дмитровский, Московская область
https://rgis.mosreg.ru/v3/#/burial/602987427 Кладбище: Куликовское Адрес кладбища: Московская область, Дмитровский городской округ, село Куликово, территория мест захоронения, земельный участок 1,тер... Показать все

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