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Бардеев Иван Филиппович

Место рождения

Клюшниково, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

25.11.1905

Дата смерти

26.09.1937

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1905

Отец: Бардеев Филипп Егорович

Мать: Бардеева Анисия Дмитриевна

Клюшниково, Дмитровский, Московская область
https://ya.ru/archive/search?text=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2&pageNum=9&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D0%B5&is_digitized=0&index=archive
Смерть
26.09.1937
Куликово, Дмитровский, Московская область
https://rgis.mosreg.ru/v3/#/burial/602987436 Кладбище: Куликовское Адрес кладбища: Московская область, Дмитровский городской округ, село Куликово, территория мест захоронения, земельный участок 1,тер... Показать все
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