Бардеев Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения25.11.1905
Дата смерти26.09.1937
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1905
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Смерть
26.09.1937
Куликово, Дмитровский, Московская область
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