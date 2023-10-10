Бардеева Анисия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБардеева Анисия Дмитриевна

Бардеева Анисия Дмитриевна

Место рождения

Клюшниково

Дата рождения

02.04.1879

Дата смерти

07.07.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1902

Дочь: Бардеева Софья Филипповна

Отец ребёнка: Бардеев Филипп Егорович

Рождение ребёнка
25.11.1905

Сын: Бардеев Иван Филиппович

Отец ребёнка: Бардеев Филипп Егорович

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бардеев Филипп Егорович

Смерть
07.07.1960
https://rgis.mosreg.ru/v3/#/burial/602987400 Кладбище: Куликовское Адрес кладбища: Московская область, Дмитровский городской округ, село Куликово, территория мест захоронения, земельный участок 1,тер... Показать все
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