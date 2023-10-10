Бардеева Анисия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения02.04.1879
Дата смерти07.07.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1902
Дочь: Бардеева Софья Филипповна
Отец ребёнка: Бардеев Филипп Егорович
Рождение ребёнка
25.11.1905
Отец ребёнка: Бардеев Филипп Егорович
https://ya.ru/archive/search?text=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2&pageNum=9&docType=sheet&specType=%D0%92%D1%81%D0%B5&is_digitized=0&index=archive
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1960
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