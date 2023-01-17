Иван Макарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780 ст.
Дата смертиПосле 1814 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780 ст.
Отец: Макар Харитонович
Мать: Дарья Леонова
Крепостные крестьяне Майора Г. Неелова д.Плоской Крепостные крестьяне Майора Г. Неелова д. Мышьякова ц. Cв.Николая Чудотворца (Ренское)
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: не указана
Мышьяки, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
ц. Cв.Николая Чудотворца (Ренское) Крепостные крестьяне Майора Г. Неелова
Военная служба
1814 ст.
Смерть
После 1814 ст.
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Сын: Гаврила Иванович
Мать ребёнка: не указана