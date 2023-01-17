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Иван Макарович

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Место рождения

Дальнее, Можайский, Московская область

Дата рождения

Около 1780 ст.

Дата смерти

После 1814 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1750 и 1760 г.р.

Мать

1758 г.р.

Дети

Около 1800 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1815 г.р.

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780 ст.

Отец: Макар Харитонович

Мать: Дарья Леонова

Дальнее, Можайский, Московская область
Крепостные крестьяне Майора Г. Неелова д.Плоской Крепостные крестьяне Майора Г. Неелова д. Мышьякова ц. Cв.Николая Чудотворца (Ренское)
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Сын: Пётр Иванов

Мать ребёнка: не указана

Мышьяки, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
ц. Cв.Николая Чудотворца (Ренское) Крепостные крестьяне Майора Г. Неелова
Военная служба
1814 ст.
Смерть
После 1814 ст.
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Сын: Гаврила Иванович

Мать ребёнка: не указана

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