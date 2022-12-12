Дарья Леонова
Место рождения
Дата рождения1758 ст.
Дата смертиС 1816 по 1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1780 ст.
Муж: Макар Харитонович
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Сын: Иван Макарович
Отец ребёнка: Макар Харитонович
Крепостные крестьяне Майора Г. Неелова д.Плоской Крепостные крестьяне Майора Г. Неелова д. Мышьякова ц. Cв.Николая Чудотворца (Ренское)
Смерть
С 1816 по 1834 ст.