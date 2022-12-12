Дарья Леонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Леонова

Дарья Леонова

avatar

Место рождения

Дальнее, Можайский, Московская область

Дата рождения

1758 ст.

Дата смерти

С 1816 по 1834 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1750 и 1760 г.р.

Дети

Около 1780 г.р.

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дальнее, Можайский, Московская область
Бракосочетание
До 1780 ст.

Муж: Макар Харитонович

Дальнее, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Иван Макарович

Отец ребёнка: Макар Харитонович

Дальнее, Можайский, Московская область
Крепостные крестьяне Майора Г. Неелова д.Плоской Крепостные крестьяне Майора Г. Неелова д. Мышьякова ц. Cв.Николая Чудотворца (Ренское)
Смерть
С 1816 по 1834 ст.
Дальнее, Можайский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close