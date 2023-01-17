Пётр Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808 ст.
Дата смертиПосле 1857 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1808 ст.
Отец: Иван Макарович
Мать: не указана
ц. Cв.Николая Чудотворца (Ренское) Крепостные крестьяне Майора Г. Неелова
Бракосочетание
До 1842 ст.
Жена: Авдотья Макаровна
ц. Cв.Николая Чудотворца (Ренское)
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Сын: Егор Петров
Мать ребёнка: Авдотья Макаровна
Смерть
После 1857 ст.
ц. Cв.Николая Чудотворца (Ренское) Крепостные крестьяне Майора Г. Неелова