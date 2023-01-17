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Пётр Иванов

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Место рождения

Мышьяки, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

Около 1808 ст.

Дата смерти

После 1857 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1808 г.р.

Дети

Около 1842 г.р.

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808 ст.

Отец: Иван Макарович

Мать: не указана

Мышьяки, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
ц. Cв.Николая Чудотворца (Ренское) Крепостные крестьяне Майора Г. Неелова
Бракосочетание
До 1842 ст.

Жена: Авдотья Макаровна

Мышьяки, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
ц. Cв.Николая Чудотворца (Ренское)
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Сын: Егор Петров

Мать ребёнка: Авдотья Макаровна

Мышьяки, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Смерть
После 1857 ст.
Мышьяки, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
ц. Cв.Николая Чудотворца (Ренское) Крепостные крестьяне Майора Г. Неелова
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