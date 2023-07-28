Егор Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842 ст.
Дата смертиДо 1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842 ст.
Отец: Пётр Иванов
Мать: Авдотья Макаровна
Бракосочетание
1865 или 1866 ст.
Жена: Мария Егорова
ц. Cв.Николая Чудотворца (Ренское)
Рождение ребёнка
02.05.1872 ст.
Дочь: Егорова Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Мария Егорова
ц. Cв.Николая Чудотворца (Ренское) Крепостные крестьяне Штаб-капитана Г. Неелова
Рождение ребёнка
19.01.1875 ст.
Дочь: Егорова Ксения Егоровна
Мать ребёнка: Мария Егорова
ц. Cв.Николая Чудотворца (Ренское) Крепостные крестьяне Штаб-капитана Г. Неелова
Рождение ребёнка
17.04.1877 ст.
Мать ребёнка: Мария Егорова
ц. Cв. Николая Чудотворца (с. Ренское)
Смерть
До 1899 ст.
Крепостные крестьяне Штаб-капитана Г. Неелова