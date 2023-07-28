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Егор Петров

Место рождения

Мышьяки, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

Около 1842 ст.

Дата смерти

До 1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842 ст.

Отец: Пётр Иванов

Мать: Авдотья Макаровна

Мышьяки, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Бракосочетание
1865 или 1866 ст.

Жена: Мария Егорова

Мышьяки, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
ц. Cв.Николая Чудотворца (Ренское)
Рождение ребёнка
02.05.1872 ст.

Дочь: Егорова Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Мария Егорова

Мышьяки, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
ц. Cв.Николая Чудотворца (Ренское) Крепостные крестьяне Штаб-капитана Г. Неелова
Рождение ребёнка
19.01.1875 ст.

Дочь: Егорова Ксения Егоровна

Мать ребёнка: Мария Егорова

Мышьяки, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
ц. Cв.Николая Чудотворца (Ренское) Крепостные крестьяне Штаб-капитана Г. Неелова
Рождение ребёнка
17.04.1877 ст.

Сын: Егоров Николай Егорович

Мать ребёнка: Мария Егорова

Мышьяки, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
ц. Cв. Николая Чудотворца (с. Ренское)
Смерть
До 1899 ст.
Мышьяки, Петропавло-Глинковская волость, Гжатский уезд
Крепостные крестьяне Штаб-капитана Г. Неелова