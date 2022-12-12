Макар Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макар Харитонович

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Место рождения

Дальнее, Можайский, Московская область

Дата рождения

Между 1750 и 1760 ст.

Дата смерти

До 1811 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1758 г.р.

Дети

Около 1780 г.р.

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1750 и 1760 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дальнее, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Иван Макарович

Мать ребёнка: Дарья Леонова

Дальнее, Можайский, Московская область
Крепостные крестьяне Майора Г. Неелова д.Плоской Крепостные крестьяне Майора Г. Неелова д. Мышьякова ц. Cв.Николая Чудотворца (Ренское)
Бракосочетание
До 1780 ст.

Жена: Дарья Леонова

Дальнее, Можайский, Московская область
Смерть
До 1811 ст.
Дальнее, Можайский, Московская область
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