Макар Харитонович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1750 и 1760 ст.
Дата смертиДо 1811 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1750 и 1760 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Сын: Иван Макарович
Мать ребёнка: Дарья Леонова
Крепостные крестьяне Майора Г. Неелова д.Плоской Крепостные крестьяне Майора Г. Неелова д. Мышьякова ц. Cв.Николая Чудотворца (Ренское)
Бракосочетание
До 1780 ст.
Жена: Дарья Леонова
Смерть
До 1811 ст.